Carabinieri, cambio al comando. A Bibbiena c’è il tenente Gaudio

BIBBIENA

I carabinieri della Compagnia di Bibbiena hanno un nuovo comandante, che sostituisce il capitano Giuseppe Barbato, destinato ad altro incarico. È il tenente Domenico Gaudio, che ieri ha assunto il comando dei Carabinieri nel Casentino.

Calabrese di origine, laureato in Giurisprudenza, master di primo livello in criminologia, master di secondo livello in Diritto Penale Militare, è sposato ed ha un figlio di 2 anni. In servizio nell’arma dei Carabinieri da 2009, ha frequentato la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, ed una volta promosso maresciallo, è stato destinato alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano in provincia di Napoli.

Nel 2018 vince il concorso per ufficiale del ruolo normale e al termine della Scuola di Roma, è stato destinato al comando generale dell’Arma dei Carabinieri, ricoprendo diversi incarichi, per ultimo quello di capo centro servizi telematici.

Gaudio prende quindi il posto del capitano Giuseppe Barbato, che arrivò a Bibbiena nel settembre 2019.

Oggi destinato ad altro incarico, Barbato nel 2023 ricevette un pesante avviso di garanzia riguardante segnalazioni che Google aveva fatto sui suoi account relative a file di natura pedopornografica. Lo scorso febbraio, a quell’incubo il Pm ha messo un punto con la richiesta di archiviazione. "Se fossimo arrivati al dibattimento sarebbe assoluzione in formula piena" spiegò al nostro giornale l’avvocato.

Dopo un periodo di malattia, anche per la comparsa di un melanoma, Barbato è stato destinato ad altra regione.