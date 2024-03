Caprese celebra Michelangelo. Un premio anche alla nonna tiktoker

di Claudio Roselli

Caprese celebra Michelangelo e… Natalina Moroni, la nonna "star" di Tik Tok che a 89 anni dispensa le ricette della tradizione locale, in particolare le tagliatelle e la pasta fatta a mano. Un grande artista del Rinascimento con pennello e scalpello e una donna che l’arte la mette in cucina, spopolando sui social con oltre un milione e mezzo di follower. Nonna Natalina vive ora a Sansepolcro, ma è di origine capresana. L’appuntamento è per le 18,30 di domani, 6 marzo (giorno nel quale era nato il grande artista del Rinascimento), nei locali del castello, sede di un evento che si articolerà in più momenti. Non solo: alla vigilia delle celebrazioni per il 549esimo compleanno di Michelangelo Buonarroti, è arrivata una bella notizia: si tratta di un progetto che migliorerà l’accessibilità alla sua casa natale. Lo ha individuato la Regione Toscana e il suo contributo potrà arrivare fino all’80% del costo dell’intervento, per un importo massimo di 300mila euro, mentre l’investimento non dovrà essere inferiore ai 150mila euro.

A prendersi a cuore il tutto è in primis il presidente della Regione, Eugenio Giani, il quale ha sottolineato come nel 2025 ricorreranno i 550 anni dalla nascita del grande artista, per cui… "Ci è sembrato doveroso intervenire sulla casa di Michelangelo – ha detto – e quindi lavoreremo in maniera specifica, estrapolandolo anche dal bando approntato in materia". Il riferimento di Giani è allo strumento adottato nel sostegno ai Comuni per gli investimenti relativi a mura storiche, castelli, torri e ponti; vi sono cinque milioni di euro stanziati nel bilancio regionale 2024-2026 a beneficio dei Comuni proprietari dei beni oggetto di restauro, adeguamento e dotazione di nuove attrezzature. rientra in questo novero con la casa natale del Buonarroti e con il relativo castello.

E proprio qui domani, 6 marzo, giorno nel quale Michelangelo venne luce nel 1475, l’amministrazione comunale e il museo michelangiolesco ripropongono l’appuntamento divenuto oramai tradizionale, cioè il "Buon compleanno"; dopo il saluto del sindaco Marida Brogialdi, è previsto l’intervento di Marco Capaccioli (Cd&V Firenze), che presenterà il nuovo logo del Museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti e i nuovi materiali informativi. A seguire, l’illustrazione dei rilievi in 3D e il tour virtuale di alcuni ambienti del museo a cura degli studenti dell’istituto "Franchetti Salviani" di Città di Castello, poi la premiazione degli studenti più meritevoli e di nonna Natalina Moroni. Il concerto dei Kapresani in coro e il brindisi finale chiuderanno degnamente la serata.