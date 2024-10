Capolona trasporto scolastico più sicuro con Tiemme kids

Arezzo, 28 ottobre 2024 –Nel territorio di Capolona il trasporto scolastico è un trasporto integrato con quello pubblico locale, la cui gestione è affidata dal Comune a Tiemme.

Già da gennaio l’Amministrazione Comunale aveva in programma di attuare il progetto di monitoraggio degli studenti durante il tragitto casa-scuola,scuola-casa. Daniele Pasqui, assessore del Comune di Capolona dichiara: Con Tiemme abbiamo valutato di testare l’app, di verificarne le criticità e quindi di migliorarla , ora si può iniziare con questa applicazione per il monitoraggio dei bambini all'interno dei bus.

È un sistema che offrirà più sicurezza e tranquillità alle famiglie attraverso il controllo, tramite telefono, che inizia dall'entrata del bambino nel bus e prosegue per tutto il tragitto” La presentazione di questa nuova applicazione è stata presentata alle famiglie nella sala consiliare da parte del responsabile dei sistemi tecnologici di Tiemme Maurizio Pelosi che ha spiegato il funzionamento dell’app: “Tiemme Kids è un progetto innovativo per il contesto del il trasporto pubblico in generale, in particolare per un servizio come quello di Capolona e Subbiano, che integra il trasporto pubblico locale insieme al trasporto scolastico.

Gli studenti sono stati muniti di un badge che devono avvicinare a un lettore a bordo quando salgono e quando scendono dal bus. Questo permette alle famiglie di avere, attraverso un app, che è Tiemme Kids, delle notifiche tutte le volte che l'alunno sale o scende dal veicolo, consentendo quindi una certa tranquillità per le famiglie.

“Mario Francesconi, Sindaco di Capolona, nel ringraziare Tiemme per aver messo a disposizione questa applicazione afferma: “Siamo contenti perché è partito questo nuovo servizio TPL dal primo di gennaio che copre sicuramente l'aspetto scolastico, ma soprattutto abbiamo dato la possibilità a chiunque di potersi muovere sul territorio di Capolona, che è anche abbastanza ampio, con costi modici.

Ora con questa applicazione vogliamo dare una risposta concreta ai timori che inizialmente hanno avuto le famiglie quando è stato proposto questa modalità di servizio pubblico urbano integrato,anche se ricordiamo i bambini dell’infanzia e della primaria durante il trasporto nel bus hanno l’accompagnatore. Con Tiemme Kids pensiamo di rassicurare le famiglie che non potranno essere tecnologicamente vicine ai loro figli tecnologicamente.

“L’applicazione è molto semplice e molto intuitiva, il link per scaricarla sarà inviato a tutte le famiglie che usufruiscono del trasporto scolastico. Tiemme Kids prende avvio per la prima volta nel territorio di Capolona , ma dopo diversi mesi di verifiche a cui diverse famiglie si sono prestate e Maurizio Pelosi non ha mancato di ringraziare sia loro che l'amministrazione comunale, affermando che è un qualcosa di nuovo Tiemme spera di poter estendere anche in altri territori, magari del Casentino e non solo.