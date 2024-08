Capolona : si chiudono notte di note il 31 agosto e si apre Pieve a Sietina il 1° settembre

Arezzo, 28 agosto 2024 – Si chiudono sabato 31 agosto “Notte di Note” , gli appuntamenti musicali diffusi che uniscono le bellezze artistiche del territorio di Capolona ad una musica tratta dal repertorio classico adatta alle notte estive.

“Notte di Note” ha dichiarato Mario francescani Sindaco di Capolona “ è un progetto che ci vede insieme al m° Andrea Trovato, all’interno del Terre d’Arezzo Music Festival che ha consentito a tanto pubblico, anche della vicina Arezzo, di poter conoscere e apprezzare il nostro territorio”commenta il Sindaco” hanno fatto scoprire Pieve San Giovanni,dirimpettaia vicina a PonteBuriano, Bibbiano con la sua piazza che abbiamo riqualificato che guarda da lontano il Duomo d’Arezzo, quel piccolo gioiello della Pieve di Santa Maria Maddadena a Sietina, e questo sabato sarà protagonista la Chiesa di San Michele Arcangelo di Castelluccio , che appare sempre come per magia appena si attraversa un’ arco antico nel cuore del borgo.”

Una serata, questa dell’ultimo sabato di agosto 2024 che ,grazie a Andrea Trovato, giungeranno nel territorio di Castelluccio, le quattro fisarmoniche del Florence Acco Quartet , che con Peter Kiss,Anna Bodnar, Irene Squizzato, Giuseppe de Nitto, presenteranno al pubblico un concerto con musiche di Pachelbel, Piazzola, Bach, Handel, Gluck, Brahms , Herrmann. Il quartetto di Fisarmoniche è nato nel 2021 al conservatorio L. Cherubini di Firenze sotto la direzione del loro Maestro Ivano Battiston con lo scopo di divulgare la letteratura fisarmonicistica d’insieme.

Tra le più recenti esibizioni che hanno riscosso grandissimo successo da parte del pubblico si annovera a livello Nazionale la partecipazione alla 31a Rassegna di Fisarmoniche tenutasi presso il Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso mentre in ambito Internazionale hanno recentemente concluso la tournée ungherese esibendosi in quattro concerti tutti Sold Out all’interno del “Pécs Harmonika Fesztivál” (Festival di Fisarmonica della città di Pécs) e in occasione della Festa Nazionale dell’Ungheria nella città di Rácalmás.

Si chiudono per questo 2024 “Notte di Note” mentre Domenica 1° settembre la Pieve romanica di Pieve a Sietina, vicino a Castelluccio, si apre di nuovo per questa prima domenica del mese per mostrarsi in visite guidate e gratuite al pubblico dalle 9,30 alle 12,30.