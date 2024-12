Capodanno, vincono i monti. Brindisi tra baite e slittini. La mappa dei viaggi aretini

Dai viaggi organizzati a quelli individuali, la notte di San Silvestro la si passa all’insegna dei nuovi inizi. Dal medio al lungo raggio, c’è chi si sposta verso mete esotiche e lontane e chi rimane in terre europee, alla scoperta delle storiche capitali. Un fine settimana di grandi partenze: a dirlo, sono le agenzie di viaggio della città. L’atmosfera di montagna conquista chi si sposta, anche per pochi giorni, per raggiungere le bellezze naturali e paesaggistiche delle alpi italiane e non. A grande richiesta, i monti innevati da ammirare a bordo del trenino rosso del Bernina, che da Tirano arriva fino alla località svizzera di St.Moritz.

Giù dal treno, poi, per una passeggiata nelle bellezze d’inverno dei monti più belli d’Europa. Percorsi in slitta, giornate in baita e passeggiate: vanno per la maggiore i viaggi "esperienziali", le attività da non dimenticare e da vivere all’aperto, per esplorare le località più nascoste ma anche imprimere ricordi indelebili con i propri compagni di viaggio.

Tra mare e montagna c’è anche chi preferisce mete più calde e, per forza di cose, più esotiche e lontane. Le agenzie della città più specializzate fanno il pieno anche per destinazioni più particolari. Per alcuni, il capodanno sarà sotto la stella orientale del Vietnam, della Thailandia e del Giappone, con viaggi di gruppo che durano dai 10 fino ai 15 giorni. Mete che, come spiegano gli operatori, promettono un inizio del nuovo anno particolare e diverso dal solito, all’insegna di tradizioni lontane e spettacolari, che attraggono sempre più clienti alla scoperta degli orizzonti del sol levante.

Sud est asiatico e centro America, ma anche capitali europee e località più particolari. Chi ha meno giorni a disposizione si sposta nelle più classiche Londra e Parigi, ma non passa inosservato anche il villaggio di Babbo Natale di Rovaniemi, nella gelida Finlandia, che attira grandi, e soprattutto piccini, nell’atmosfera natalizia più suggestiva. Un grande classico sono anche le località di mare più da sogno, come le Maldive e le Filippine, che impegnano budget alti e giorni di viaggio più lunghi. Tra le mete d’oltremare c’è poi la Grande Mela, che porta oltreoceano, come ogni anno, gli affascinati dalle avenue illuminate e dal countdown più celebre al mondo: quello di Times Square. New York, meta di punta un po’ per tutto l’anno, è infatti un grande classico da scoprire proprio nel periodo festivo, sotto il richiamo dei film più amati e dei frame più romantici del grande cinema.

Da Arezzo a New York con i direttissimi da Roma Milano e Venezia: chi parte, ha almeno una settimana a disposizione per sognare tra le vie di Manhattan. Da un minimo di 4-5 giorni a un massimo di 15 per le mete a lungo raggio, gli aretini si spostano con un budget tra i 500 e i 3500 euro a testa, per vivere l’inizio del 2025 sotto le luci scintillanti di cieli più lontani.