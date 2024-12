Capodanno con la neve, scatta il piano. Autosole e superstrada sorvegliate speciali

AREZZO

Obiettivo garantire la sicurezza stradale e ripristinare, nel più breve tempo possibile, le normali condizioni di viabilità. Il prefetto ha approvato i piani provinciali di emergenza neve per l’autostrada del Sole (tratto Incisa/ Reggello Valdichiana), per il raccordo autostradale A1 Arezzo-Battifolle e per la strada di grande comunicazione S.S. 3 bis E45 (tratto Sansepolcro Sud-Canili). I piani approvati confermano sostanzialmente gli assetti operativi delle precedenti edizioni, così come deciso nel corso delle riunioni del comitato operativo per la viabilità svolto in Prefettura, cui hanno partecipato le forze di Polizia statali e locali, i vigili del fuoco, la Provincia e gli altri enti locali interessati, la centrale dell’emergenza sanitaria 118, l’Anas-struttura territoriale toscana e la società autostrade. Il sistema di allerta in caso di rischio prevede una sequenza di quattro livelli, basata su una diversa serie di colori: verde fase di attenzione per condizioni meteo in peggioramento o precipitazione nevosa imminente; colore giallo fase di preallarme per precipitazione nevosa in atto nel tratto più a nord della strada; colore rosso fase di allarme per precipitazione nevosa intensa; colore nero fase di emergenza per strada impraticabile in condizioni di sicurezza. Le forze di polizia statali e locali dovranno controllare e gestire la circolazione stradale, mentre i gestori delle strade dovranno mantenere le strade percorribili. La Provincia e i comuni interessati dai tratti a rischio neve e dai percorsi della viabilità alternativa garantiranno la pulizia dei tratti stradali lungo la viabilità alternativa e le strade di accesso alle aree di accumulo dei mezzi pesanti, ricadenti nella viabilità di propria competenza.