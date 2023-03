Capodanno con il botto Assalto dei turisti in centro

E’ scoppiata la primavera del turismo aretino. Capodanno dell’Annunciazione, Toscana Tour e Rampichina hanno portato in città tantissime persone e quasi tutte le strutture ricettive hanno registrato il sold out. Un weekend ricco di eventi a cominciare dalla kermesse delle associazioni storiche della Toscana che per tre giorni hanno invaso il centro. Qualche problema, certo per il traffico come aveva annunciato il comandante dei vigili urbani Poponcini chiedendo pazienza agli aretini, ma anche tanta bellezza e folklore lungo strade e piazze. In tutto 1200 figuranti in rappresentanza di 57 gruppi. "Il Capodanno dell’Annunciazione ha avuto un grandissimo successo - ha detto l’assessore Federico Scapecchi - tutte le province della Toscana erano rappresentate con i loro eventi storici ed è stato davvero un bel vedere. Importante anche il ritorno turistico che ci aspettiamo. Sabato sera sono stati organizzati numerosi gruppi per visite guidate in notturna nei punti più suggestivi della città, a partire da Palazzo comunale per arrivare alle sedi dei quartieri. Ci hanno dato una mano grandissima i quartieri, insieme al regista della Giostra Enrico Lazzeri e poi l’Ufficio Giostra ha fatto davvero la differenza con persone che si sono prodigate con professionalità e passione senza guardare se dovevano lavorare un’ora in più di sabato e domenica. Un buon supporto ci è stato dato anche dall’associazione Scannagallo di Foiano". I quartieri della Giostra hanno avuto il loro momento di gloria, protagonisti nella sfilata, ma anche nell’ospitalità ai gruppi. "Hanno accolto nel migliore dei modi gli altri figuranti - ha detto il consigliere comunale delegato alla Giostra Paolo Bertini - I dirigenti e i volontari dei nostri quartieri li hanno messi a tavola e hanno fatto scoprire loro i retroscena del Saracino. E’ andato tutto alla perfezione e il Capodanno dell’Annunciazione è stato veramente un successo per la nostra città, per la Giostra e per gli stessi quartieri. Abbiamo ricevuto complimenti da tutti". Arezzo dunque capitale delle manifestazioni storiche con il Capodanno dell’Annunciazione che va in archivio con un’edizione di grande successo. Ieri le ultime esibizioni dei gruppi in piazza Sant’Agostino, piazza Risorgimento e San Jacopo, dove si è potuto assistere all’esibizione della Compagnia del Piagnaro, le danze del Ducato di Massa e del Comitato livornese per la promozione dei valori risorgimentali, i giochi di bandiera del Consiglio dei Terzieri di Cortona, delle Rievocazioni Storiche Subbianesi, del Rione Cassero e del Terziere di Porta Fiorentina di Castiglion Fiorentino. L’assovciazione Scannagallo si è esibita in un combattimento, simulando la battaglia anche con spari a salve.

Sonia Fardelli