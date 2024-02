Capitan Borghini avvisa il suo AlbinoLeffe:: "Attenti all’Alessandria, sono da temere" L'AlbinoLeffe affronta l'Alessandria in trasferta, nonostante la posizione in classifica dei piemontesi. Entrambe le squadre lottano per la salvezza. Capitano Borghini avverte: non sottovalutare l'avversario.