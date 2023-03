Canzone e videoclip con Vanessa Incontrada

Oggi esce online il videoclip del brano "Per non cadere dalle nuvole" dove la voce del cantante valdarnese Simone Baldini Tosi duetterà con la famosa attrice e presentatrice Vanessa Incontrada.

I due si sono conosciuti a Follonica, dove l’artista spesso ha cantato e tutt’ora si esibisce nel locale gestito da Rossano Laurini, ex compagno dell’attrice, molto legata alla terra aretina, avendo girato in queste zone l’ultima fiction "Fosca Innocenti".

Vanessa tutte le volte che era libera veniva ad ascoltarmi ed ha sempre dimostrato il suo apprezzamento per la mia musica - ha detto Baldini Tosi.

Questa canzone è stata scritta molto tempo fa.

Racconta di una coppia che, in una notte che ha perso i suoi colori, ammette di essere arrivata alla fine della sua storia.

E in quella notte di dolore l’unica voglia è quella di rinchiudersi in un mondo irreale per volare via. Vanessa l’ha adorata fin dal primo momento.

Ricordo la commozione che provò nell’ascoltare il brano nello studio del produttore discografico Fabrizio Federighi, che ne ha firmato l’arrangiamento.

Anche Caterina Caselli ne è voluta diventare editrice ascoltando il duetto", ha aggiunto il cantante. Il videoclip è una ripresa verticale di un temporale dove scorrono le parole dei due amanti. "Non abbiamo voluto usare le nostre immagini ma le nostre voci, per dare parola e suono alla sofferenza di chi sente il disgregarsi inesorabile della propria relazione".

Il brano fa parte del disco dal titolo omonimo "Simone Baldini Tosi", nel quale l’autore ripercorre i pezzi che maggiormente hanno segnato la sua carriera artistica, partendo dalla versione originale della canzone "Una parola", che Marco Mengoni ha inserito nel suo primo disco di successo dopo la prima vittoria a Sanremo.

Per poi passare al brano "Io resto con te" che lo ha portato ad avere un contratto come autore con l’etichetta discografica Sugar di Caterina Caselli, e ad "Istinto naturale", dedicato alla nascita del proprio figlio Elia.

Si arriva poi a "Non mi credere" con il quale ha vinto il festival di San Marino fino a questo duetto con Vanessa Incontrada.

Marco Corsi