Cantieri sulla strada 71, caso Rassina: "I tempi saranno ancora lunghi". L’appello del sindaco alla Regione

di Sonia Fardelli

A sottolineare i disagi che in questi giorni stanno vivendo casentinesi e turisti sulla strada regionale 71 è anche il sindaco di Castel Focognano Remo Ricci, che un cantiere ce l’ha proprio in "casa", a . "Il problema è grande e da non sottovalutare – dice – A mio avviso quando in una strada problematica come la 71 c’è già un cantiere aperto non se ne possono attivare altri due. In pratica chi va al lavoro o viene in Casentino per prendere una boccata d’aria deve passare tre semafori di tre diversi cantieri e non è davvero poco. E tra gli enti è un passarsi le responsabilità dalla Provincia alla Regione. Ma la strada è della Regione e a mio avviso, come del resto per tutti i sindaci del Casentino, qualcosa deve essere fatto ed anche in breve tempo".

Cantieri attivi in un momento in cui in Casentino il traffico è notevolmente aumentato anche per l’arrivo di turisti o semplicemente di persone che vogliono andare a cercare un po’ di fresco nei boschi e nei fiumi della vallata. "Il cantiere che abbiamo a – spiega Ricci – dovrebbe essere sospeso verso il 10 agosto. Ma i lavori non sono finiti, per cui ho paura che il semaforo rimane comunque. I lavori alla Gravenna sono partiti il 15 luglio dunque si prevedono ancora tempi molto lunghi. L’unico cantiere che penso che verrà chiuso a giorni è quello dell’Enel".

Tempi sempre lunghi per chi si deve comunque muoversi in Casentino, con disagi e file almeno in tre punti.

"A hanno attivato i movieri – spiega ancora Ricci – e quando non sono le ore di punta il semaforo in cinque minuti si passa, ma il problema è che adesso il traffico in Casentino va sempre aumentando. Si è cominciato con il rally che ha portato tante auto nella vallata e penso che continuerà per tutta l’estate. Tre cantieri da passare sono davvero troppi. E’ per questo che noi sindaci ci siamo mossi ed abbiamo chiesto l’intervento della Regione, che è comunque la proprietaria della strada 71 e che dovrà cercare soluzioni per ridurre i disagi sulla viabilità che in questo momento per la nostra vallata sono davvero grandi".