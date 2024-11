Cantieri nelle frazioni. Dalle piazze alle strade: la mappa dei lavori

Nell’ultimo consiglio comunale di Terranuova, tenutosi lo scorso 14 novembre, è stata approvata un’importante variazione di bilancio per 550 mila euro che, nello specifico, saranno destinati oltre che a vari investimenti anche a interventi nel territorio sia per quel che riguardo il capoluogo che le varie frazioni. Solo per questa importante parte saranno impiegati 160 mila euro, con 80 mila di questi alla manutenzione straordinaria della rampa di accesso al borgo storico di Persignano, 50 mila per la pavimentazione di tutta l’area che comprende la Chiesa di Castiglion Ubertini per poi mettere sul piatto i restanti 30 mila euro alle Ville, per la messa in sicurezza del Borro Cavalosso nell’ambito degli interventi di manutenzione dei vari affluenti del Borro della Ville che hanno preso il via alla metà di agosto. Come detto, però, una cospicua somma verrà riservata al capoluogo portando, così, a compimento alcune opere che già da tempo hanno preso il via. Su Piazza Canevaro e i suoi lavori di riqualificazione sono stati spesi 85 mila Euro, altri 80 mila per il cimitero comunale mentre una bella cifra, parliamo di 140 mila euro, è stata destinata all’adeguamento degli impianti antincendio all’istituto comprensivo Giovanni XXIII.

I lavori all’interno del capoluogo si chiudono coi 50 mila euro per rimettere in sesto il piazzale antistante l’Rsa Don Amelio Vannelli. "La maggior parte di queste risorse, ovvero 415 mila euro – ha detto il sindaco, Sergio Chienni – derivano dall’applicazione della parte residua dell’avanzo di amministrazione libero, cioè il surplus di bilancio che non è stato vincolato ad altri scopi specifici. Abbiamo dunque deciso di destinare l’avanzo di bilancio per finanziare opere pubbliche che migliorano il benessere della nostra comunità, che si tradurrà in interventi e progetti infrastrutturali che rendono la città più vivibile, sicura e valorizzata".

Altri progetti, poi, da portare in fondo come afferma il primo cittadino: "Vengono inoltre destinate risorse al completamento degli arredi al lottizzo Badiola e per l’intervento alla Penna Alta che, complessivamente dopo ulteriore finanziamento, ammonta ad oltre 100 mila euro". Una classica opportunità di crescita per un vasto territorio e per chi, all’interno dello stesso, ha deciso di tornarci a vivere: "Si tratta non solo di un’opportunità di crescita sociale ed economica, ma anche una responsabilità degli enti pubblici per assicurare che le risorse siano utilizzate in modo strategico e vantaggioso per la collettività".