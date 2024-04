Campioni di solidarietà. Studenti protagonisti

Hanno vinto un premio dopo aver sviluppato un bellissimo progetto sulla solidarietà su input delle Fondazioni Giorgio La Pira e Giovanni Paolo II. Protagonisti gli studenti delle classi 2D e 3B dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terranuova, coadiuvati dal professor Lorenzo Puopolo. I ragazzi si sono divisi in gruppi misti e hanno espresso una serie di pareri su quello che rappresenta per loro la solidarietà. Non sono mancati incontri con educatori a scuola e tutti insieme hanno elaborato una alcune idee. Tra le proposte emerse, la collaborazione con l’associazione Arkadia , che aiuta persone con disabilità. Una realtà importante de Valdarno, che svolge con loro attività di gruppo, condividendo momenti significativi. Gli alunni si sono così ritrovati al ristorante Andirivieni di Terranuova per concretizzare il progetto che avevano scelto: "stasera cucino io". Consisteva nel condividere un pasto insieme ai ragazzi di Arkadia, comprando gli alimenti necessari, cucinando primo e secondo e preparando la sala da pranzo.

Nei giorni seguenti è stata elaborata una presentazione su questa giornata, che è stata inviata alla fondazione Giovanni Paolo II. Il 18 aprile scorso una rappresentanza delle classi coinvolte nel progetto si è recata a Firenze, a Palazzo Fuligno per presentare gli elaborati insieme a quelli di altri scuole toscane e i promotori dell’iniziativa hanno consegnato loro il primo premio. Nei primi giorni di giugno le classi andranno in gita a proprio Firenze. "Attendiamo con entusiasmo il giorno della gita e siamo veramente contenti di aver partecipato a questo evento formativo e istruttivo sul tema della solidarietà – hanno concluso i ragazzi - Il viaggio sarà interessante anche perché ci permetterà di scoprire la vita di Giorgio La Pira, famoso politico e giurista italiano che ha dato la vita per la pace e la solidarietà".

Marco Corsi