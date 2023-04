Campi museali di Pasqua Vacanze tra arte e storia

La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, il Museo Archeologico Nazionale e Anfiteatro Romano, il Museo dei Mezzi di Comunicazione e il Museo della Fraternita dei Laici con un progetto didattico comune, propongono tre giornate di Campi Museali Pasquali nelle giornate di giovedì 6, venerdì 7 e martedì 11 aprile per bambini dai 6 agli 11 anni, che potranno vivere un’esperienza unica e divertente alla scoperta dell’arte, della storia, dell’archeologia e della scienza.

I quattro musei cittadini confermano così la loro sinergia per rinnovare nei giorni delle vacanze per la Santa Pasqua l’offerta di un servizio di valore didattico alle famiglie.

Ogni giorno un museo da esplorare tramite attività, laboratori, percorsi didattici. Si parte giovedì 6 aprile alle ore 9.30 al Mumec. Al Museo dei Mezzi di comunicazione di via Ricasoli, i bambini potranno realizzare un percorso alla scoperta della modernità e della tecnologia esplorando con laboratori ludico-didattici, la storia della musica, del cinema e della comunicazione fra telegrafia e telefonia.

Sempre giovedì alle 17 alla Casa Museo Ivan Bruschi saranno proposti laboratori creativi e giochi tematici per viaggiare attraverso il collezionismo, tecniche artistiche e culture lontane, alla scoperta degli interessanti oggetti raccolti da Ivan Bruschi, fondatore della Fiera Antiquaria. Un’attività sarà legata alla mostra La sottilità dell’aria. Arezzo e il suo territorio negli archivi Alinari, durante la quale i bambini potranno fare un vero viaggio nella storia attraverso le immagini d’epoca. I

Venerdì 7 aprile dalle 9.30 alle 12.30 l’appuntamento sarà al Museo della Fraternita dei laici in piazza Grande, dove i partecipanti, ispirandosi alle opere di Maurizio Rapiti di cui è in corso la mostra, svolgeranno un laboratorio per modificare un’opera d’arte con elementi della fantasi, poi identificare all’interno del museo i draghi dipinti nelle opere, seguirà un laboratorio creativo per realizzare colorati draghi sputafuoco con materiali di recupero.

Martedì 11 aprile dalle 9.30 alle 12.30 i visitatori saranno al Museo Archeologico e all’Anfiteatro Romano, per andare alla ricerca di antiche creature fantastiche. Il costo 50 euro complessivi per i tre giorni. Info: 0575354126.