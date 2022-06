Camper dei vaccini da stamani davanti al Comune

SANSEPOLCRO

Il camper dei vaccini sarà stamani a Sansepolcro dalle 9 alle 12 nella centralissima via Matteotti, davanti a Palazzo delle Laudi, poi tornerà in Valtiberina mercoledì 8 giugno, ad Anghiari, sempre nella stessa fascia oraria e in un altro giorno di mercato. Prosegue l’impegno della Asl Toscana Sud Est in accordo con la Regione Toscana. Sarà l’occasione per ultraottantenni e persone sopra i 60 anni con elevata fragilità di sottoporsi alla somministrazione della quarta dose, ovvero seconda dose di richiamo o booster. Sul mezzo mobile saranno presenti professionisti medici e infermieri della Asl, a disposizione dei cittadini per fornire informazioni e per chi vorrà effettuare la vaccinazione della quarta dose anti–Covid (over 80), ma anche per coloro che desiderano completare il ciclo vaccinale e che non lo hanno fatto fino ad oggi.

Il vaccino somministrato sarà ad Rna-Messaggero (Pfizer o Moderna). "Più volte abbiamo ricordato in queste settimane che il Covid non è scomparso – ha detto Giampiero Luatti (nella foto), direttore della zona distretto della Valtiberina – e che se le ospedalizzazioni si sono notevolmente ridotte è merito della campagna vaccinale a cui le persone hanno aderito in questo anno e mezzo con grande responsabilità. Per questo è importante seguire le indicazioni ministeriali e favorire la vaccinazione con quarta dose per chi attualmente ne ha diritto ovvero gli over 80 e gli over 60 considerati fragili". Il Comune di Sansepolcro ha sposato l’iniziativa, che si tiene nel centro storico in occasione del mercato e invita tutte le persone interessate a recarsi nel camper nell’Open Day organizzato da Asl e Regione. "Anche questo è un modo per essere sempre più vicini e disponibili verso le esigenze dei cittadini" ha spiegato l’assessore alla sanità, Mario Menichella.