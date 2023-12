"Campane da salotto". Risate al teatro Virginian

La Stagione 20232024 del Teatro Virginian, piccolo gioiellino di via De’ Redi, prosegue portando in scena uno spettacolo dedicato ad uno dei più importanti maestri della comicità italiana, Achille Campanile. Stasera alle ore 21 va in scena "Campane da salotto – Recital" ideato da Alessandra Frabetti e interpretato dalla stessa Frabetti e la figlia Marcella De Marinis. "Una volta sembrava che piacesse solo a mia madre, ma poi è arrivata una doverosa consacrazione, quella di Umberto Eco. Grazie alla sua ironia e alla sua eleganza, che sono non solo un valore estetico, ma anche etico, Achille Campanile può essere assunto come modello di comunicazione garbata ma efficace, sottile ma sempre divertente", si legge nelle note di regia di Frabett:i "Per questo abbiamo inserito di volta in volta la realtà del nostro rapporto dicotomico madrefiglia, più giovanemeno giovane, nelle maglie un po’ surreali di una drammaturgia che prende spunto ed elabora materiali del grande umorista del secolo scorso. Il risultato è un’ora e un quarto di rimpalli di situazioni paradossali ed esilaranti, raccontate o vissute in presa diretta attraverso dialoghi adattati alle nostre personalità di attrici e di esseri umani, che condividono l’idea che senza ironia la vita –per dirla col Nostro- "avrebbe conseguenze ben più gravi di quelle che sfortunatamente ha già!". Ma chi è Achille Campanile? Lo chiediamo a Giorgio Castagna, attore, autore e insegnate della compagnia La Filostoccola: "Per chi ha frequentato corsi o laboratori di teatro, di certo alcuni dei suoi testi risulteranno familiari, come il celeberrimo "Acqua naturale o minerale?", dove gli esiti di un misunderstanding tra cameriere e cliente sono esilaranti. Per chi invece non ha ancora avuto la fortuna di incontrare i suoi scritti, possiamo assicurare che sono una serie di giravolte di una garbatissima comicità che non potranno fare a meno di conquistarvi". Aggiunge Daniele Marmi, attore e direttore artistico della compagnia "E poi Alessandra Frabetti è una forza della natura! Abbiamo recitato da poco insieme nello spettacolo "Il sequestro", con anche Roberto Ciufoli, Nino Formicola e Sara Biacchi, e la comicità composta ed efficacissima di Alessandra è travolgente". L’appuntamento è quindi per stasera alle ore 21 in via De’ Redi n. 12, Arezzo. La vendita dei biglietti (intero 12€, ridotto 10€) è disponibile il giorno dello spettacolo al Teatro Virginian. Per maggiori informazioni334 3385046 o al 3495299372.