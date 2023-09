Camion-sfottò a S.Andrea. Speedy Paffetti nel trionfo

Il manifesto sul camion vela racconta di una "cena della vittoria" di Porta Sant’Andrea. Quella in cui si festeggia un cappotto immaginario, realizzato grazie alla Giostra simulata con tanto di quattro V biancoverdi in bella mostra. Uno sfottò di Giostra, probabilmente realizzato dai quartieristi rossoverdi che la cena della vittoria la fanno davvero. Anche l’orario dell’immaginaria cena della vittoria alle 8.39 come il punteggio sufficiente per la vittoria seguito dal numero delle lance cruciferine è più di un indizio come la data che coincide con quella della cena di Porta Crucifera, il 30 settembre.

Se lo sono visti sfliare davanti gli automobilisti in transito tra la multisala Uci e il centro commerciale Coop Setteponti dove è parcheggiato un camion vela a tinte biancoverdi. Nel manifesto una serie di trovate divertenti per giocare sulle grandi ambizioni della vigilia di Sant’Andrea, tradite alla prova dei fatti. Per prenotare questa immaginaria cena del cappotto, grazie alla vittoria nella Giostra simulata, bisogna infatti contattare Martino, allenatore che aveva debuttato con una vittoria a giugno.

Sono state anche aperte le buste con i tempi delle carriere della Giostra del Saracino e della prova generale. I più veloci sulla lizza sono stati Tommaso Marmorini e anche Niccolò Paffetti nella carriera decisiva: hanno galoppato in 4,29. Due carriere condizionate da tentati disturbi che hanno inciso sulla velocità di galoppo. I più lenti sono risultati i due di Santo Spirito: Gianmaria Scortecci 4,64 ed Elia Cicerchia 4,54. Gli altri tempi in lizza: Saverio Montini 4,33; Davide Parsi 4,42; Lorenzo Vanneschi 4,45 e Francesco Rossi 4,53.