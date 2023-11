Camion prende fuoco in A1. Traffico in tilt nel tratto valdarnese

Arezzo, 28 novembre 2023 – Prende fuoco un camion in autosole e il tratto viene chiuso. I Vigili del Fuoco di Montevarchi sono intervenuti ieri notte in A1 per un incendio di un autoarticolato che trasportava materiale di scarto. Il tratto di autostrada interessato il km 350, tra Valdarno ed Arezzo, direzione sud, che è stato momentaneamente chiuso al traffico. All’arrivo della squadra Vigili del Fuoco le fiamme avevo coinvolto l’intero veicoli. Nessuna persona è stata coinvolta nell’incendio. Sul posto Polizia stradale e personale di Autostrade. Problemi si sono verificati anche stamani nel tratto valdarnese dell'Autostrada del Sole. Tra Incisa ed Arezzo verso Roma si sono infatti formate fino a 10 km di coda, con il traffico defluito in corsia di sorpasso. A metà mattinata la coda è scesa a 5 km tra Valdarno e Arezzo. Poi la situazione si è stabilizzata.