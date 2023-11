Camion in fiamme la notte scorsa nel tratto valdarnese dell’A1

Arezzo, 24 novembre 2023 – I Vigili del Fuoco di Montevarchi questa notte sono intervenuti nella corsia Sud dell'A1, tra Valdarno e Arezzo, per domare l’incendio di un mezzo pesante che trasportava derrate alimentari. A loro arrivo sul posto le fiamme avevano avvolto completamente la motrice e la parte anteriore del rimorchio. L'autostrada è stata momentaneamente chiusa verso Roma per permettere le operazioni di soccorso ed è stata riaperta in seguito a corsia ridotta. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale, personale della società autostrade e un carro pesante per la rimozione del mezzo coinvolto. Nessuna persona è rimasta ferita nè si registrano danni ad altri mezzi.