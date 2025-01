Camerieri e banconisti per struttura alberghiera

2 CAMERIERI

Rinomata azienda in provincia di Arezzo ricerca figure appartenenti alla categoria protetta art. 18 Legge 68/99 da inserire come banconista e cameriere nei punti vendita di Arezzo e dintorni. Iniziale contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. L’orario sarà concordato in fase di colloquio: tempo parziale o tempo pieno, anche nei giorni festivi. Codice: AR-245341. Scadenza: 10 febbraio

1 CAMERIERE DI SALA

Si cerca cameriere di sala per struttura alberghiera di Stia. Previsto contratto di lavoro a turnazione (colazioni o cena), contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione tempo indeterminato, richiesta la conoscenza della lingua inglese. Codice: AR-244222. Scadenza: 6 febbraio