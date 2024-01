Camera in fiamme per la sigaretta. È grave al centro grandi ustionati

di Luca Amodio

AREZZO

Forse si era assopito con la sigaretta in mano. Fatto sta che al suo risveglio si è trovato avvolto alle fiamme e così è finito ricoverato all’ospedale Cisanello di Pisa per ustioni di terzo grado. E’ ancora un’ipotesi ma sembrerebbe che l’incendio divampato ieri in una casa nel Cortonese abbia avuto questa origine. E’ la prima mattinata di lunedì quando si alza in volo l’elisoccorso del 118 che sveglia tutti i residenti della frazione di Terontola Alta, località a confine con i comuni del Lago Trasimeno. Il Pegaso è stato allertato perché in un’abitazione è scoppiato un incendio. Si tratta di un incidente domestico. Ad essere interessata è una villetta a schiera proprio lungo la strada regionale 75, o Trasimeno Bis, che per l’appunto mette in collegamento i comuni di confine tra la Toscana e l’Umbria. Qui arrivano i sanitari del 118 con la misericordia di Castiglion Fiorentino: un uomo ha riportato delle ustioni causate dalle fiamme. Per il 54enne non bastano le cure e l’assistenza dei soccorritori, ma è necessario per lui rivolgersi ad un centro specializzato, centro specializzato che in Toscana si trova al Cisanello di Pisa. Pegaso 1 si è quindi alzato in volo ed è arrivato al confine con l’Umbria. Il paziente è stato tempestivamente preso in carico e trasportato all’ospedale pisano dove è arrivato in gravi condizioni: in codice 3, cioè rosso. Per lui le ustioni sono del secondo o addirittura terzo grado ma dalle ultime notizie non sembrerebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona insieme ai carabinieri della compagnia di Cortona guidati dal capitano Antonio De Santis. Saranno le forze dell’ordine a risalire alla causa che ha portato alla drammatica mattina in quel di Cortona. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è una sigaretta. La cicca era accesa quando il 54enne si è assopito in camera da letto: forse la sigaretta è caduta ed entrata in contatto con un liquido infiammabile che ha innescato le fiamme. Ma come detto si tratta di un’ipotesi tutta da confermare e da prendere con le pinze almeno per il momento.

Fatto sta che l’abitazione se all’esterno è rimasta intatta e non dà alcuna testimonianza di quello che è successo fra le sue mura: diversa è la storia per quello che è successo tra le stanze della villetta che non sono state risparmiate dalle fiamme, anche se l’abitazione è ancora agibile. Fuori dalla casa, dicono di aver visto alcuni passanti, c’è un letto con le doghe bruciate.