Camarda show a Milano: il Diavolo di Abate travolge gli inglesi

Esordio dilagante per la Primavera del Milan in Youth League: ieri pomeriggio i rossoneri di Abate hanno calato il poker contro i pari età del Newcastle, un successo nel segno di Francesco Camarda. Il talento classe 2008, infatti, ha trascinato il Diavolo alla vittoria mettendo a referto una clamorosa doppietta (un gol dagli undici metri), ad arricchire l’acuto di Chaka Traoré e il penalty trasformato da Zeroli nella ripresa. Una partita sempre in controllo ed interpretata alla grande dai padroni di casa, che già a fine primo tempo hanno incanalato il match con un rassicurante 3-0: Camarda, a 15 anni e 195 giorni, è diventato l’italiano più giovane ad aver segnato nella massima categoria europea dedicata alle squadre Primavera, un record raggiunto dopo quello festeggiato sabato scorso, diventando il più giovane marcatore di categoria in campionato (solo una settimana fa, invece, ha trascinato l’Under 17 azzurra nella gara contro la Germania). Grazie alla vittoria di ieri, dunque, il Diavolo può festeggiare al meglio l’esordio nel girone di Youth League, in attesa di incontrare in trasferta il Borussia Dortmund il prossimo 4 ottobre alle ore 14. Ila.Ch.