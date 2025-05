Calici di solidarietà: raccolta per il Meyer

Eccellenze enogastronomiche a braccetto con la solidarietà. Al Valdichiana Village è di scena oggi la terza edizione di Anteprima Cantine Aperte e l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, a sostegno del progetto di accoglienza per le famiglie dei piccoli pazienti. Il via alla manifestazione alle ore 16 con un ospite d’eccezione si tratta del noto chef Pappagallo che sarà protagonista di un cooking show. Poi dalle 17 alle 20, Valdichiana Village si trasforma nella capitale dell’enologia, crocevia d’eccellenza per le cantine di Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna.

L’edizione 2025 si distingue proprio per un’importante novità: per la prima volta, accanto alle prestigiose cantine della Toscana, parteciperanno aziende vinicole anche da Umbria ed Emilia-Romagna, offrendo al pubblico un viaggio sensoriale attraverso alcune delle terre del vino più rinomate d’Italia. In tutto 29 le cantine presenti. La terza edizione di "Anteprima Cantine Aperte" è un appuntamento ormai atteso che anticipa il celebre evento nazionale "Cantine Aperte" promosso dal Movimento Turismo del Vino, con il supporto fondamentale dei sommelier AIS delegazione Arezzo.

"Il nostro Village si conferma sempre più punto di riferimento per esperienze che coinvolgono i sensi e i valori", commenta Riccardo Lucchetti Center Manager di Valdichiana Village. "Sostenere la Fondazione Meyer attraverso un progetto così partecipato è per noi motivo di profondo orgoglio. È questa l’identità che vogliamo rafforzare: un luogo dove lo shopping si accompagna alla cultura del gusto, alla bellezza del paesaggio e a un impegno concreto verso la comunità".

Ad arricchire l’esperienza di "Anteprima Cantine Aperte", la partecipazione, come detto, di un nome di primo piano della scena gastronomica italiana: lo chef Pappagallo, che ha scelto di abbracciare il progetto condividendone spirito e valori, diventando ambasciatore. Con la sua inconfondibile verve e competenza, il "cuciniere curioso" noto e apprezzato volto del panorama gastronomico italiano, ha annunciato "un ‘meet and greet" con tanto di ‘show cooking’, porterò la mia visione della cucina in dialogo con i grandi vini protagonisti della serata, offrendo al pubblico uno sguardo originale e coinvolgente sull’arte dell’abbinamento".

L’ingresso all’evento è libero: con l’acquisto della degustazione sarà possibile ricevere calice, tasca porta calice e gettoni da utilizzare presso gli stand delle cantine partecipanti.

La.Lu.