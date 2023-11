Calcit, tutti in scena per il progetto famiglia

Conto alla rovescia per il Calcit e la finale dell’appuntamento "Musica per la Vita 2023". L’appuntamento è per domani alle 21 al teatro Signorelli di Cortona. Parteciperanno i vincitori delle tre categorie 6-12 anni, 12-18 anni e over 18 anni, che si sono esibiti durante l’estate nelle serate organizzate nei singoli comuni della Valdichiana. Presenti come ospiti, i due cantanti dell’Istituto Cam di Ferretto, i cantanti Romano Scaramucci e Claudio Lanari, oltre al gruppo "I ragazzi del Disney show" di Lucignano. Il Gruppo Musicale Etrusco Sound porterà il suo contributo mettendo a disposizione l’impianto audio. Presentatrice della serata sarà Francesca Scartoni. I proventi servono a finanziare il progetto "Prendiamoci Cura di Chi si Prende Cura", partito a inizio estate in collaborazione con l’unità funzionale cure palliative zona Valdichiana, quello di oncologia dell’ospedale della Fratta, i medici di medicina generale della zona-distretto Valdichiana e cooperativa sociale Polis, a cui è stato affidato il servizio di aiuto al caregiver e familiari che assistono a domicilio pazienti in cure palliative. "Questo progetto – conferma il presidente del Calcit Valdichiana Massimiliano Cancellieri (nella foto) - nonostante sia partito solo da alcuni mesi, si è rivelato di fondamentale aiuto a caregiver e familiari, insieme alla borsa di studio finanziata dal Calcit Valdichiana per la figura dello psicologo per utenti oncologici o in cure palliative ed i loro familiari".

Laura Lucente