Calcit, la 70esima edizione del Mercatino. Il 12 maggio 250 banchi in zona Eden

L’anno scorso, pur con un rinvio a causa del maltempo, superò il traguardo dei 50mila euro. Domenica 12 maggio il Mercatino dei Ragazzi del Calcit ci riproverà. Nel mirino uno dei tanti record di incassi e presenze del Comitato autonomo lotta ai tumori di Arezzo, obiettivo raccogliere fondi per il servizio Scudo di cure domiciliari oncologiche, gratuito per gli aretini e le loro famiglie. Un impegno continuo attivo 365 giorni l’anno a cui il Calcit destina ogni anno circa 350 mila euro, 30 mila al mese. Il 12 maggio per la 70esima edizione del Mercatino dei Ragazzi, il più grande evento all’aperto che si svolge in zona Eden, sono attesi 250 banchi e circa 400 ragazzi, accompagnati dai genitori, migliaia di persone per un evento che attira sempre tantissimi aretini pronti a fare acquisti donando per la causa del Calcit. L’evento è stato presentato ieri alla scuola Pio Borri riprendendo una tradizione pre Covid e coinvolgendo proprio i bambini da sempre anima dell’evento.

"La prossima settimana – spiega Giancarlo Sassoli, presidente del Calcit – presenteremo anche la medaglia del Calcit realizzata dalla sezione orafi del Margaritone. Obiettivo raccogliere fondi da destinare al servizio Scudo che costa 30mila euro al mese". A maggio anche il ritorno di Mercatino in Concerto e dell’evento biennale Mani&Cuore il 26maggio.

Angela Baldi