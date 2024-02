Calcit in campo contro il Covid. Nuova arma per le polmoniti. Un defibrillatore "a distanza"

Li vedi coi cappellini gialli di ordinanza, animare il villaggio della solidarietà. Ragazzi protagonisti dei Mercatini: benzina nel motore Calcit. Le vedi ripiegare con cura tovaglie e merletti, riporre negli espositori mille e una creazione di maglia, nei giorni del Natale, nel quartier generale del Circolo artistico: sono le volontarie del Calcit. Le tappe del cammino sono distribuite nei mesi, tra iniziative ed eventi che servono a costruire il tesoretto che ogni anno fissa l’obiettivo a 600-700mila euro. Tesoretto che si traduce in donazioni all’ospedale e per i progetti che il Calcit porta avanti, uno su tutti: lo Scudo che garantisce una equipe di medici e infermieri per le cure palliative a casa dei pazienti più fragili. Un aiuto enorme, per chi affronta la malattia e per le famiglie.

L’anno del Calcit si apre con cifre importanti già tradotte in strumenti consegnati al San Donato. Serviranno ai reparti di Terapia intensiva, guidato da Raffaella Pavani e il Pronto socccorso con Maurizio Zanobetti al timone.

Alla Rianimazione è stato destinato un ventilatore automatico, (valore 20 mila euro), considerato top di gamma nel settore, che svolge una doppia funzione: aiutare i pazienti a respirare ma al tempo stesso può sostituire in modo totale il polmone nelle sue funzioni.

"Una strumentazione molto utile in questo particolare momento - dichiara Pavani - a fronte di polmoniti e riacutizzazioni di malattie respiratorie croniche, di polmoniti da Covid e da influenza. Questo ventilatore è un aiuto concreto al lavoro che svolgiamo ogni giorno in terapia intensiva".

Due barelle elettriche per il trasporto di persone obese, un ecografo, due monitor multiparametrici e un defibrillatore (il valore complessivo sfiora i 90 mila euro): è il pacchetto di dispositivi con cui il Calcit completa l’allestimento della Sala Rossa del Pronto Soccorso. Il defibrillatore permette di comunicare i dati dell’elettrocardiogramma da casa del pazioente alla Centrale 118.

"Si tratta di dispositivi di ultima generazione, imprescindibili nel lavoro del reparto di Emergenza e Urgenza – osserva Zanobetti -. Poter contare su questi dispositivi, che vanno ad aggiungersi a quelli già in dotazione, è importante nel lavoro che medici e infermieri svolgono quotidianamente in questo reparto". Il grazie dell’ospedale arriva da Barbara Innocenti, direttore del San Donato che richiama l’impegno del Calcit e "l’attenzione alle esigenze dei pazienti e di quanti lavorano per prendersene cura. Il Calcit e il presidente Giancarlo Sassoli, sono sempre in ascolto e sensibili alle necessità del nostro ospedale".

Sassoli snocciola le date del calendario Calcit con i primi appuntamenti a marzo (il 16 e la tre giorni 22-23 e 24 al Palaffari). "La donazione al Pronto Soccorso concretizza e completa un progetto iniziato nel 2023. E la consegna del ventilatore alla Terapia Intensiva, che si aggiunge a quello già donato nel 2022, porterà beneficio ai pazienti in terapia. Un grazie va ai cittadini che con i loro contributi permettono di sostenere questi investimenti a beneficio di tutti".

Il villaggio della solidarietà è già in movimento. Si prepara al doppio debutto di primavera.