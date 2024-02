Calcit, donate nuove poltroncine per il centro oncologico

Arezzo, 16 febbraio 2024 – Proseguono le donazioni di Calcit all’ospedale San Donato.

Nei giorni scorsi l’associazione, presieduta da Giancarlo Sassoli, ha donato al Centro Oncologico Calcit 35 nuove poltroncine per rendere gli spazi di attesa più confortevoli per chi è in attesa di una visita o di sottoporsi a terapia. Il costo sostenuto da Calcit, grazie al costante sostegno dei cittadini, è stato pari a 3.100 euro.

«Ringraziamo Calcit e il suo presidente Giancarlo Sassoli per questa nuova donazione – dice la dottoressa Barbara Innocenti, Direttrice Po Arezzo – L’attenzione che l’associazione e i cittadini di Arezzo riservano al nostro ospedale è costante e rivolta alle esigenze degli utenti in modo da rendere il loro passaggio in ospedale più accogliente».