Calamità naturali. La polizza obbligatoria per i danni e le scadenze

Ultimi giorni a disposizione delle aziende per sottoscrivere la polizza assicurativa obbligatoria per i danni derivanti da calamità naturali. L’Ordine dei consulenti del lavoro di Arezzo ricorda come il Decreto Milleproroghe abbia fissato al 31 marzo la scadenza per assolvere all’adempimento finalizzato a tutelare il tessuto produttivo nazionale dalle conseguenze di eventi sismici, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. L’obbligo interessa tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, a eccezione delle aziende agricole.