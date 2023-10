Cai, "Scendiamo in pista per ripulire l'area di sosta Fonte del Duca"

Iniziativa del Cai, il club alpino del Valdarno superiore, che oggi ripulirà la zona circostante l’area di sosta Fonte del Duca, una delle mete più amate e apprezzate dagli amanti del Pratomagno, "Scendiamo in pista per raccogliere i rifiuti abbandonati - afferma il presidente Alessandro Romei - chiediamo a tutti i nostri soci di collaborare e di presentarsi all’appuntamento armati di guanti, sacchetti e buona volontà". L’operazione si concluderà con una grigliata collettiva e per chi vorrà, subito dopo il pranzo, potrà salire alla Croce del Pratomagno. Il ritrovo preliminare è di fronte all’Ipercoop di Montevarchi, il via all’iniziativa è fissato per le 10.