Cadorna, ruspe in azione. Demolizioni fino al 10 agosto

AREZZO

La demolizione della ex caserma Cadorna, in particolare della porzione che ospitava la sede dell’ufficio sport, è entrata nel vivo da ieri mattina. Le ruspe hanno iniziato la demolizione proseguendo dopo l’opera avviata nei giorni scorsi che aveva permesso di aprire un collegamento tra Piazza del Popolo e il parcheggio dell’ex caserma. "Iniziati i lavori di demolizione per il nuovo centro dell’impiego - ha commentato l’assessore Casi sui social - Scelta corretta considerando le problematiche strutturali dell’immobile, legate ad interventi effettuati soprattutto negli anni ‘70-80 rivelatisi inefficaci dal punto di vista sismico, per non parlare delle murature portanti e delle difformità di materiale utilizzato. Oggi abbiamo una certezza: con questo intervento oltre a rendere l’area più viva, piu sicura e decorosa verrà realizzato un immobile che risponde ai requisiti più moderni".

La cronotabella vedrà proseguire la demolizione fino al prossimo 10 agosto, quindi ci sarà uno stop in concomitanza con il Ferragosto. Dopo il 20 agosto proseguiranno i lavori che entro l’inizio dell’anno scolastico - vista la presenza di istituti nelle vicinanze - vedranno in azione i mezzi per lo sgombero dei detriti. Solo terminata questa fase potrà prendere il via la costruzione dell’edificio che ospiterà il nuovo Centro per l’impiego. Sempre l’assessore Casi ha assicurato che parte del murales che si affaccia su Piazza del Popolo verrà preservata.