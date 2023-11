Cade un albero al Giotto. Crollo all’ex ortofrutticolo

Anche tra le mura della città il passaggio di Ciaran ha lasciato il segno e ancor più lo hanno fatto le forti raffiche di vento che anche nella giornata di ieri hanno soffiato. Di fatto la pioggia e il vento tra venerdì e sabato hanno messo a dura prova la vegetazione anche nei parchi cittadini e nelle aree verdi. Ieri ad esempio il Parco Giotto si è presentato ai suoi assidui frequentatori e a chi sceglie il polmone verde per un passeggiata o un po’ di moto una scena non certo abituale. Un grosso albero infatti si è adagiato al suolo, per fortuna senza conseguenze a persone e cose. Restando sempre nel perimetro cittadino altra segnalazione da viale Giotto, proprio nei pressi del monumento ai caduti dell’artiglieria, dopo un grosso ramo di uno dei pini presenti ai lati della sede stradale è caduto nel corso della notte tra sabato e domenica.

Altre segnalazioni arrivate dalla periferia sono quelle dalla zona di Pescaiola, più precisamente da via Concino Concini. Qui i vigili del fuoco sono dovuti intervenire su parte della struttura che una volta ospitava il mercato ortofrutticolo. Una porzione della copertura in lamiera dell’edificio infatti è stata "sollevata" dal vento. Un oggetto che rischiava di staccarsi e di trasformarsi in una sorta di lama se trasportato dal vento, prima dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la struttura, rimuovendo quel pezzo della copertura.