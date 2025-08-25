Cade dalla scala, volo di sei metri. Preparava una battuta di caccia: è in pericolo di vita

Laterina, 26 agosto 2025 – E’ ricoverato in pericolo di vita all’ospedale fiorentino di Careggi un uomo di 67 anni vittima di un grave incidente accaduto ieri mattina nei boschi di Montozzi, nel territorio comunale di Laterina Pergine Valdarno. Era intento a preparare una battuta di caccia in vista dell’imminente apertura della stagione venatoria di domenica 21 settembre, per tagliare alcuni rami di un albero forse per avere una maggiore visuale è salito su di una scala quando questa per motivi che sono in corso di accertamento è improvvisamente ceduta, probabilmente a causa del terreno molle per le abbondanti piogge di questi giorni, facendogli compiere un volo di circa 6 metri.

Durissimo l’impatto a terra, il frastuono del tutto ha attirato la squadra con la quale era arrivato poco tempo prima in quel preciso punto e da subito si è capito che le sue condizioni fossero alquanto gravi. I compagni che erano con lui hanno immediatamente chiamato i soccorsi che da lì a poco sono giunti con l’ambulanza del 118 di Lucignano, ma in servizio a Montalto, oltre ai pompieri e le forze dell’ordine che hanno immediatamente allertato anche l’elisoccorso Pegaso per cercare di accelerare i tempi vista la gravità della situazione.

E’ stato stabilizzato su tavola spinale, per il tremendo impatto non era molto collaborativo e nei limiti del possibile si è cercato di procedere prima possibile al trasferimento al nosocomio fiorentino dove è arrivato in codice rosso. Le sue condizioni, come detto, destano molta preoccupazione e non è un caso che i medici non hanno potuto fin da subito sciogliere la prognosi proprio per le conseguenze avute da questo volo non indifferente e che saranno, magari, accertate con maggiore precisione nelle prossime ore non appena sarà possibile sottoporre l’uomo a tutti gli esami del caso che daranno un quadro più completo della situazione.

Non sono da escludere lesioni spinali, la speranza principale è che non abbia ripotato lesioni interne all’altezza della testa che complicherebbero, e di non poco, le sue già gravi condizioni. Non sono così frequenti certe dinamiche negli incidenti di caccia, spesso e volentieri sono causati dal trovarsi a tu per tu con specie animali tipo cinghiali a esempio ma la troppa sicurezza, come in questo specifico caso, può giocare brutti scherzi e ora non resta che sperare che il sessantasettenne possa superare questa fase e soltanto dopo valutare con i professionisti dell’ospedale fiorentino tutto il resto.