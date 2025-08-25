Cerimonia estrazione carriere: modifiche al traffico e alla sosta

Arezzo, 25 agosto 2025 – In occasione della cerimonia di estrazione delle carriere in vista della 148esima Giostra del Saracino, in programma domenica 31 agosto, sono previste le seguenti modifiche alla circolazione e alla sosta.

- Dalle ore 7:00 alle ore 13:00 è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, in entrambi i lati, di via Cavour (tratto compreso tra piazza San Francesco e via Isidoro del Lungo), piazza San Francesco, via Cesalpino, via Ricasoli (tratto compreso tra piazza della Libertà e piazza Madonna del Conforto).

- Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 è istituito il divieto di transito di tutti i veicoli in via G. Monaco (nel tratto compreso tra via Garibaldi e piazza San Francesco), piazza San Francesco, via Cavour (tratto compreso tra piazza San Francesco e via Isidoro del Lungo), piazza della Libertà, via dell'Orto, via Ricasoli.

- La circolazione nelle strade limitrofe subisce le seguenti modifiche: inversione del senso di marcia nel tratto di via Cesalpino compreso tra via Montetini e via degli Albergotti; in via Cesalpino è interrotta la circolazione il tempo strettamente necessario per consentire il passaggio dei figuranti; in viale B. Buozzi nel tratto compreso tra via Ricasoli e via dei Palagi è istituito il senso unico di circolazione in direzione di via A. da Sangallo, è vietato l'accesso dei veicoli provenienti da via A. da Sangallo/via Gamurrini in direzione di via Ricasoli eccetto quelli adibiti al trasporto dei cavalli dei quartieri e dei residenti. Questi ultimi, giunti all'intersezione con via dei Palagi, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra.

- E' consentita la sosta e la circolazione dei veicoli utilizzati per il trasporto dei cavalli nel viale di accesso alla Fortezza Medicea, ubicato in viale B. Buozzi, a lato della “Casina del Prato”.