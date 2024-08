Caccia al bomber, settimana chiave. Cutolo cerca attaccante e terzino

La settimana che si apre potrebbe essere quella decisiva per l’assalto all’attaccante. Di fatto l’ultimo tassello che manca ad una rosa già competitiva così, come sottolineato da Troise dopo il test con la Lodigiani. Ecco spiegato perchè la data di domenica 11 agosto, primo turno di Coppa Italia, indicata originariamente dal ds Cutolo come termine per portare in rosa la punta è poi slittata. Inutile prendere un calciatore solo per una questione numerica: l’Arezzo vuole alzare l’asticella. Ecco quindi che è nata l’idea di aspettare l’occasione giusta dopo che altri profili accostati al Cavallino o sono tramontati o hanno scelto altro lidi. Vedi Morra al Vicenza, vedi Bortolussi rimasto a Padova, oppure Pettinari che ha preferito (per adesso) restare in serie B, senza dimenticare i contatti ben avviati con Magrassi del Cittadella poi interrotti o la telefonata con il Cesena per Ogunseye che però non arriverà. Restano quindi altre piste da percorrere, salvo ripensamenti sui calciatori appena citati.

Poi occorrerà lavorare alle cessioni dato che in rosa ci sono calciatori non ritenuti funzionali al progetto. È il caso di Samuele Zona (22 anni) che potrebbe andare al Monopoli mentre il portiere Borra (nella foto) è in uscita ma l’Arezzo deve trovare il sostituto, senza contare che il Taranto di Capuano che aveva chiesto informazioni è in difficoltà. Da capire anche se uno tra Bigi e Maloku partirà per trovare maggiore in serie D.