Bus, biglietti con la carta di credito. Si striscia e si paga 1,70 della corsa

Il viaggio con Autolinee Toscana si paga a bordo con carta o smartphone. Ancora una settimana, il tempo necessario per l’azienda per raccogliere ulteriori segnalazioni da parte degli utenti e affinare il servizio, poi, dal 28 marzo sarà possibile effettuare il pagamento contactless, semplicemente strisciando la carta quando si sale a bordo e prima di scendere dai bus. Un servizio che adesso si estende anche ai bus extraurbani. Veloce, comodo e sostenibile perché amico dell’ambiente. Si chiama Tip Tap e permetterà a tutti i cittadini di pagare la corsa con carte di credito, debito, prepagate e anche con smartphone. Ma perché proprio Tip Tap? la risposta è già nel nome, ovvero, quando un passeggero sale a bordo di un bus può passare la propria carta su di un terminale apposito che registra l’ingresso, per scendere sarà necessario ripassare la carte sul terminale così che il sistema possa registrare l’uscita e addebitare il costo della tratta corretto, al contrario, senza il Tap d’uscita, il sistema addebiterà in automatico il costo previsto fino al capolinea. Ma come funziona? Per effettuare il pagamento contactless è sufficiente avvicinare la carta di pagamento o il dispositivo, su cui è digitalizzata la propria carta, al validatore, al prezzo di 1,70 euro. Se si accende il led verde, il biglietto è acquistato e valido, in caso contrario il led sarà rosso. In caso di verifica a bordo da parte del controllore, basta mostrare la carta/smartphone/smartwatch.

Un servizio facile, ma anche sostenibile perché si riduce il consumo di biglietti cartacei, e comodo, perché si fa a meno dei contanti. Dopo l’abbonamento associato al codice fiscale, e la app "at bus", adesso usare il trasporto pubblico diventa quindi ancora più semplice e smart. La nuova modalità di pagamento digitale non manda, ben inteso, in pensione le app Tabnet, l’sms e la tradizionale vendita di titoli di viaggio cartacei. Chi amasse tenere ancora in mano quel pezzetto di carta lo può ancora fare liberamente. "L’introduzione del sistema di pagamento contactless è stato un investimento che l’azienda ha scelto di fare in autonomia e che promuove oggi grazie alla collaborazione con Visa" ha spiegato Andrea Buonomini, direttore commerciale, marketing e tecnologie di Autolinee. E a proposito di Visa, per incentivare il progetto di accessibilità e sostenibilità attraverso il pagamento contactless sui mezzi del trasporto pubblico, verrà realizzata la campagna "Free Ride": dal 10 aprile al 5 maggio Visa offrirà il viaggio a chi farà "tap" su bus con una carta di pagamento del circuito Visa, fino ad esaurimento del plafond messo a disposizione.

Gaia Papi