Buon compleanno Michelangelo, doppia festa col presidente Giani

CAPRESE MICHELANGELO

Dalle autorità regionali a quelle provinciali, c’erano tutti la scorsa settimana – dopo tre anni di stop dettati dal Covid-19 – a festeggiare a Caprese l’anniversario numero 548 della nascita di Michelangelo Buonarroti, il figlio più illustre del paese della Valtiberina. Con il presidente della Regione, Eugenio Giani, c’erano anche quello del consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo e il vice Marco Casucci, assieme al presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri. "Un evento importante per tutta la Toscana – ha detto il presidente Giani – perché Michelangelo Buonarroti è la personalità che rimarrà eterna e che è espressione di questa terra. Un plauso all’amministrazione e a tutta la comunità per questo magnifico appuntamento che dovrà durare nel tempo". Azzeccata la formula dei due giorni di appuntamenti con la parentesi particolare dedicata alla presentazione del libro "A tavola con i grandi" dell’associazione Case della Memoria, insieme al nuovo logo del Museo. "Un percorso di avvicinamento importante iniziato nel 2018 con una serie di rinnovamenti sia strutturali che di collezioni – ha precisato il direttore del museo, Gabriele Mazzi – un percorso poi che deve andare in un mercato turistico dove il museo deve essere riconoscibile: un logo, quindi, che rende più blasonati questi spazi". Una serata, quella della giornata centrale a Caprese Michelangelo, che ha coinvolto anche gli studenti dell’istituto alberghiero e che ha vissuto più momenti: "Abbiamo premiato gli studenti laureati e diplomati con il massimo dei voti negli ultimi tre anni, sempre a causa della pandemia – ha precisato l’assessore capresano a cultura e turismo, Ilaria Finocchi – poi sono stati consegnati un riconoscimento a cinque aziende del territorio presenti da oltre 50 anni e una pergamena alle associazioni del territorio che collaborano durante l’anno per la riuscita delle manifestazioni".