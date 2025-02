Bullismo e cyberbullismo: a Soci un momento di riflessione con lo scrittore Luca Azzolini

Arezzo, 5 febbraio 2025 – Il 7 febbraio si celebra la “Giornata contro il bullismo ed il cyberbullismo”, un fenomeno preoccupante e in crescita tra i giovani ma anche tra i giovanissimi.

In occasione di questa celebrazione, l’amministrazione di Bibbiena con l’Assessora Vittoria Valentini, in collaborazione con l’Istituto scolastico di Soci, in particolare la Dirigente Antonietta Alessandro e la docente Patrizia Dimiccoli referente per l’istituto sulle problematiche del bullismo, hanno organizzato una giornata di riflessione con lo scrittore Luca Azzolini e il suo libro Ragazzi selvaggi.

Vittoria Valentini, Assessora alla Pubblica istruzione commenta: “L’obiettivo è quello di fornire ai giovani degli strumenti concreti per contrastare queste problematiche. Grazie a Luca Azzolini e al suo libro, credo che alcuni messaggi fondamentali siano arrivati ai giovani che li hanno accolti con emozione.

Quello che è accaduto all’autore in terza media, all’età di questi studenti, ha fatto toccato con mano il fenomeno del e ha generato molte domande e una partecipazione inaspettata da parte di tutti. Ringrazio la scuola e le docenti per la loro partecipazione, impegno e collaborazione fattiva”.

Uno degli aspetti che ha più coinvolto la grande platea di docenti e soprattutto ragazze e ragazzi è stato il tema Indifferente o bullo, quelle facce di una solita medaglia che spesso scuotono le nostre coscienze. Valentini commenta: “Molti ragazzi si sono commossi e credo che questo incontro servisse proprio a spiegare loro certe dinamiche che vanno sempre attenzionate e denunciate parlando con gli adulti di riferimento, che siano genitori, docenti o allenatori.

Nessuno si deve sentire solo in questo mondo ed è per questo che nelle scuole stiamo investendo anche per tenere alta l’attenzione”.

Sul tema bullismo e cyberbullismo, infatti, l’amministrazione comunale sostiene da anni un percorso che vede coinvolti gli agenti di polizia municipale che vanno a fare incontri operativi e di consapevolezza nelle scuole del territorio.