"Buffoni all’inferno" in scena Stivalaccio Teatro

Borghi, teatro e natura si uniscono nel primo appuntamento del progetto "AnfiTeatro Naturalis". La data fissata sul calendario è domenica 15 settembre quando, alle 16.30, il nuovo anfiteatro naturale in parco Martiri della Libertà di Chiusi della Verna diventerà lo scenario dello spettacolo "Buffoni all’inferno" della compagnia Stivalaccio Teatro che permetterà di assistere a una vera e propria commedia dell’arte tra maschere, sorrisi e sghignazzi. L’evento, adatto a tutte le età, è a ingresso gratuito ed è promosso dall’associazione culturale Noidellescarpediverse in collaborazione con rumorBianc(o), con la direzione artistica di Samuele Boncompagni e Chiara Renzi. La visione dello spettacolo sarà anticipata dall’inaugurazione dell’anfiteatro naturale. "Buffoni all’inferno" vedrà poi alternarsi sul palco gli attori Matteo Cremon, Michele Mori e Stefano Rota dello Stivalaccio Teatro di Vicenza che, dal 2007, è tra i punti di riferimento internazionali per teatro popolare, commedia dell’arte e arte di strada. In scena una sorta di "decamerone" che accompagnerà nelle profondità dell’inferno tra strambe figure, travestimenti grotteschi, cantari bislacchi, maschere demoniache.