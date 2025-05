Bufera Tari. Il sindaco di San Giovanni. “Singolare che il gruppo di opposizione non sia intervenuto in consiglio comunale...”

Arezzo, 16 maggio 2025 – "Poche settimane fa abbiamo approvato in Consiglio comunale una delibera che introduce il nuovo regolamento della Tari. Ci chiediamo perché, in quella sede, San Giovanni Civica non abbia sollevato osservazioni o richieste di approfondimento sul procedimento e sul dispositivo approvato. E' davvero singolare". Così il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi, che ieri mattina ha commentato l'uscita pubblica del gruppo San Giovanni Civica. Il gruppo di opposizione ha tuonato contro la decisione di applicare la cosiddetta "tariffa puntuale". Il sindaco ha ricordato che il nuovo sistema, pensato per ridurre il quantitativo di rifiuto indifferenziato prodotto dai cittadini, è già stato illustrato attraverso una comunicazione diretta alle famiglie sangiovannesi, che hanno ricevuto una lettera informativa. Inoltre, l’Amministrazione ha organizzato quattro incontri pubblici nei quartieri, a cui parteciperanno rappresentanti del Comune insieme ai gestori del servizio Sei Toscana e Iren, per fornire chiarimenti e spiegazioni utili.

"È evidente che si tratta di un cambiamento importante, che richiederà del tempo per essere assimilato nella quotidianità - ha aggiunto il sindaco - Ma è l’unico sistema che consente realmente di premiare chi differenzia correttamente i rifiuti e produce meno indifferenziato. Chi adotterà comportamenti virtuosi potrà già vedere un risparmio in bolletta a partire dal prossimo anno. Attualmente il sistema in vigore non permette una reale valorizzazione della differenziazione dei rifiuti né una premialità concreta per i cittadini più attenti. Stiamo andando verso un modello virtuoso, più giusto e sostenibile, che premia l’impegno e la responsabilità ambientale", ha concluso.