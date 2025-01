Bucine e tasse salate: "Casse lasciate vuote"

Aumenti a carico del cittadino nel territorio comunale di Bucine. A dar risalto alla cosa la forza di minoranza "Sviluppo Comune", vicenda discussa nell’ultimo parlamentino del 23 dicembre scorso: "Innanzitutto - affermano - la giunta Nannini con il supporto del gruppo consiliare di maggioranza "per una comunità attiva", vedasi Pd ha confermato tutti i disastrosi aumenti che graveranno sul portafoglio di tutti i cittadini e cittadine del comune di Bucine a partire da gennaio. Su questo argomento vorremmo sottolineare che in troppi passaggi sia gli assessori, quello al bilancio Moretti che quello al sociale, Cioni e lo stesso sindaco Nannini, si sono espressi puntando il dito sulla situazione "trovata", vedasi amministrazione precedente a conduzione Benini. Ci aspetteremmo una giunta capace anche di trovare soluzioni per non far ricadere sulle spalle dei cittadini qualsiasi aumento che ci possa essere nell’aria, è troppo facile fare dei semplici contabili".

Sempre nell’ultimo consiglio comunale del 2024 è stata bocciata la mozione sul garante per gli anziani, un ruolo importante a salvaguardia di quella fascia di cittadini che sopratutto nella Valdambra conta un’età media molto alta e un basso ricambio della popolazione: "Anche su questo argomento - scrive Sviluppo Comune - la maggioranza ha votato contro a questa mozione, quando riteniamo che poteva essere una occasione per dimostrare ai propri cittadini anziani che l’attenzione dell’amministrazione è massima, dato che anche il nostro territorio non è esente da situazioni di estrema solitudine che sono sfociate in atti estremi come il suicidio, purtroppo. Ed aggiungiamo che poteva essere da esempio per tutti i comuni della nostra zona".

Mas. Bag.