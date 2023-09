"Lo scandalo keu non riguarda solo l’impianto Lerose, ma anche famiglie non considerate dalla bonifica". Il Movimento Consumatori sottolinea che non basta mettere in sicurezza i terreni di Levane. "Siamo sorpresi che si parli di tutto fuorché di tutelare i cittadini costretti ad abitare in case piene di materiale dannoso con l’unica colpa di aver acquistato prodotti da impianti inquinati".