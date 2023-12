Brivido Capodanno. Oida in concerto al teatro Petrarca

Per salutare il 2024 arriva il tradizionale Concerto di Capodanno promosso da Comune, Fondazione Guido d’Arezzo, con la direzione artistica di Oida, l’Orchestra Instabile aretina. L’appuntamento è il 1 gennaio alle 18 al Teatro Petrarca, un evento a ingreso libero su prenotazione, che come da tradizione sarà preceduto da una prova generale aperta al pubblico in programma il 31 dicembre alle 15.

"Festeggiare l’arrivo del nuovo anno in musica è una tradizione a cui teniamo molto - dice il direttore della Fondazione Guido d’Arezzo, Lorenzo Cinatti - e lo facciamo con gli amici di Oida che garantiscono al nostro primo appuntamento del 2024 la giusta passione e qualità che la città si merita". "Vorremmo porgere un ringraziamento a Fondazione Guido D’Arezzo che ormai da anni ospita Oida al Teatro Petrarca per il concerto di Capodanno - dice il Maestro Lorenzo Rossi -Anche quest’anno l’Orchestra Instabile di Arezzo – in linea con gli obiettivi della nostra Mission – propone al pubblico un programma variegato che si equilibra tra scoperta e tradizione, con l’intento di rendere anche un momento di celebrazione e leggerezza un’esperienza musicale piena e concreta. Verranno eseguiti brani tipici di questa ricorrenza come il Kaiser-walzer e il Unter Donner und Blitz Polka schnell di Strauss, brani del repertorio mitteleuropeo quali l’Arlesienne suite n.2 di G. Bizet e Sylvia e Coppélia di G. Delibes; ultima ma non per importanza proporremo una novità assoluta per il pubblico aretino Le Bœuf sur le Toit di D. Milhaud un capolavoro musicale caleidoscopico mai eseguito in precedenza ad Arezzo".

Il programma musicale di ispirazione mitteleuropea avrà lo scopo di ritrovare i suoni ed i sapori di questo particolare periodo dell’anno ma con la voglia di esplorare nuove sonorità e brani che non sono mai stati eseguiti nella nostra città. Successivamente il programma si cala nella tradizione della vera Salon Orchestra con il Valzer, la Mazurca fino ad arrivare alle tradizionalissime ed esplosive musiche della famiglia Strauss come sempre tanto attese dagli ascoltatori. La Direzione musicale è affidata al Maestro Alessio Tiezzi.

A.B.