"Brigitta damm’un bacino". Il Polvarone in scena

La Compagnia del Polvarone torna in scena ad Arezzo con la commedia Brigitta damm’un bacino. Stasera alle ore 21,15 sarà sul palco del Centro di Aggregazione Sociale “Fiorentina” in via Vecchia nell’ambito della Rassegna di Teatro Spontaneo. Dopo qualche anno di interruzione dovuta anche al Covid ha riaperto i battenti una delle prime rassegne teatrali cittadine dedicate al Teatro Spontaneo, che in venticinque anni ha portato in scena gruppi teatrali amatoriali da tutta Italia. Proprio nell’aprile del 2011 l’appena nata Compagnia del Polvarone fece il suo esordio a San Clemente con la prima commedia Il Mistero della mutanda misteriosa, fu un grande successo di pubblico con tanta gente che rimase addirittura fuori della sala. A distanza di 13 anni quindi è un gradito ritorno per il gruppo guidato da Roberta Sodi che ripropone un pièce divertente e già molto apprezzata nelle ultime rassegne di Bibbiena e Laterina. Appuntamento stasera in via Vecchia 11 in zona campi da tennis San Clemente. L’ingresso è libero.