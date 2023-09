Briciole di Fiabe in scena Ravanellina in Fortezza

L’estate in Fortezza arriva alle battute finali e regala un gran finale dedicato al pubblico più giovane. Il festival organizzato dalla Fondazione Guido d’Arezzo e il Comune dopo un’estate di concerti, spettacoli e incontri propone tre appuntamenti realizzati in collaborazione con la compagnia casentinese Nata Teatro dal 10 al 24 settembre per "Briciole di Fiabe Summer Edition", una mini rassegna di teatro per ragazzi.

Si parte oggi domenica 10 settembre, alle ore 17:30 andrà in scena "Ravanellina", una storia di verdura e libertà. Ravanellina è una ragazza che viaggia in giro per il mondo dentro il suo baule e nel giorno del suo compleanno, fermatasi in una bellissima radura, decide di raccontare agli invitati della festa tutta la sua storia fatta di magie, incantesimi e desiderio di libertà...

Domenica 17 settembre, alle ore 17:30 per "Briciole di Fiabe Summer Edition" ci sarà "Il soldatino di stagno". La storia la conosciamo tutti: lui, un soldatino di stagno senza una gamba e lei, la splendida ballerina del carillon; tra di loro un grande sentimento nato su un castello di carta, nella stanza da gioco di un bimbo...un sentimento destinato a superare ogni avversità.

Domenica 24 settembre, sempre alle 17:30 "Briciole di Fiabe Summer Edition" propone Don Chisciotte, Storie di latta e di lotta. Un omaggio al capolavoro di Cervantes reso attraverso l’arte dei burattini e del teatro d’attore, per parlare ai più piccoli degli ideali e delle disavventure del "cavaliere errante" più famoso di tutti i tempi.