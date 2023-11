Brescia beffato... anche dal Var. Ora Gastaldello rischia grosso

Un Brescia generoso si arrende (3-2) nel finale in casa del Cittadella. Si comincia con il classico gol dell’ex. Moncini dopo 3 minuti porta in vantaggio il Brescia con tiro al volo deviato da Frare nella propria porta. Al quarto d’ora arriva il pari del Cittadella dopo una reazione veemente, con Carriero. Alla mezzora partita ribaltata. Segna Cassano per il 2-1. Gastaldello cerca di porre rimedio e ci riesce con l’innesto di Bertagnoli che al debutto stagionale va subito in gol. Tiro in diagonale che trova ancora una leggera deviazione di Frare e inganna Kastrati. Parità. Finale incandescente, poi il giallo: Maistrello scappa in area e anticipa il portiere con uno scavetto. Palla che rotola lenta verso la porta e sembra superare la linea sul salvataggio in extremis di Besaggio. Controllo var e gol concesso. Lu.Ma.