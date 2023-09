Bravo Formolo, è tutto vero. Ha vinto la Coppa Agostoni

C’è la firma di Davide Formolo nella 76esima Coppa Ugo-Agostoni-Giro delle Brianze-Gran Premio BPM. Il veronese della UAE Team Emirates conquista per distacco il traguardo di Lissone dopo aver lavorato duramente per il compagno di squadra Marc Hirschi, secondo classificato. Chiude il podio il francese Victor Lafay della Cofidis. Primo dei lombardi è il varesino Stefano Oldani (Alpecin Deceuninck), giunto diciasettesimo.

Il team degli Emirati controlla e domina la corsa dello Sport Club Mobili Lissone che ha visto 136 partenti e nove squadre di World Tour in gara.

Formolo ha colto l’attimo fuggente a poco meno di 10 km dall’arrivo e non è stato più ripreso. Roccia, il suo soprannome, ha fatto la differenza in salita terreno in cui si è liberato della compagnia dei francesi Lafay e Barguil, dell’australiano Harper e del compagno di colori Hirschi che dopo il quarto passaggio sul Lissolo hanno praticamente chiuso la prova. Presenti nell’azione decisiva anche lo spagnolo Garcia Cortina e il transalpino Berthet poi rimasti attardati sui saliscendi della Brianza, mentre l’atteso britanncio Simon Yates (Jayco AlUla) si è fatto soprendere nel momento cruciale.

Vittoria meritatissima, dunque, quella di Formolo che torna al successo a distanza di tre anni dalla terza tappa del Giro del Delfinato 2020. L’anno precedente aveva vinto il titolo italiano a Compiano nel Parmense. Trent’anni anni nato a Negrar nel Veronese, dove ogni anno si svolge il Palio del Recioto per Under 23, Formolo vive a Montecarlo con la moglie Mirna e la piccola Chloe. Ciclisticamente si è formato alla scuola dell’Ausonia Csi Pescantina formazione presieduta da Nicola Chesini. La bicicletta nel cuore fin da piccolo, il lavoro con lo zio nei campi, gli studi in gioventù dai Salesiani a Verona e il diploma di metal meccanico come operatore qualificato, dimostrano la forza e il temperamento di questo corridore che guida la classifica provvisoria del Trittico Lombardo in attesa della Coppa Bernocchi di Legnano (2 ottobre).

Ordide d’arrivo. 1. Davide Formolo (Uae Team Emirates) km 196 in 4h 44’23’’ mediah 41.289; 2. Marc Hirschi (Sui-UAe Team Emirates) 32’’; 3. Victor Lafay (Fra-Cofidis) 51’’; 4. Warren Barguil (Fra-Arkea Samsic); 5. Chris Harper (Aus-Team Jayco AlUla); 6. Diego Ulissi (Ita-Uae Team Emirates) 1’31’’; 7. Ivan Garcia Cortina (Esp-Movistar) 3’28"; 8. Vincenzo Albanese (Eolo Kometa); 9. Sjoerd Bax (Ned-Uae Team Emirates); 10. Alessandro Verre (Arkea Samsic).