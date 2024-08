Botteghe del centro storico. Aiuti per sostenere le attività. Stop alla grande distribuzione

Sarà riproposto il bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto destinato alle nuove aperture, alla riapertura di attività storiche e alla valorizzazione di attività storiche del centro che investono nella modernizzazione e sull’abbellimento estetico, con agevolazioni sulle imposte comunali. Per attivare una maggiore attrattività per i pubblici esercizi, saranno realizzati nuovi parcheggi. Si lavorerà poi sulla promozione del territorio su eventi culturali di prestigio e di richiamo. Inoltre, il nuovo piano regolatore non prevederà zone destinate alla grande distribuzione, se non nel quartiere del Ponte alle Forche-Porcellino. Questi, in sintesi, gli obiettivi dell’amministrazione comunale di San Giovanni per venire incontro alle esigenze del commercio cittadino. Come spiegato nel programma elettorale con cui Valentina Vadi si è presentata alle elezioni il commercio, sta attraversando, come numerose altre realtà comunali, una fase critica, che si è aggravata ulteriormente dopo la pandemia e deve essere quindi rilanciato attraverso idee, proposte e strategie mirate. "In questi anni è risultato strategico e funzionale il tavolo di coordinamento presieduto dal sindaco e a cui hanno preso parte tutte le associazioni di categoria e il centro commerciale naturale, che ha condiviso scelte e indirizzato le politiche amministrative sui temi del commercio e del centro storico". Ultimo, in ordine di tempo, il percorso condiviso che ha portato alla pubblicazione del bando per l’erogazione dei contributi a fondo perduto per le attività commerciali che insistono nel cuore della città". Bando che sarà riproposto. La giunta Vadi aveva destinato per l’anno 2024 la somma di 100mila euro. Il contributo massimo era di 6000 euro, con una compartecipazione del Comune pari al 80%. Cifre che dovrebbero essere confermate. E’ stata istituita anche una delega specifica all’interno della giunta, con Massimo Pellegrini che si occuperà di questo delicato comparto. Sul fronte dei parcheggi il comune di San Giovanni ha partecipato ad un recente bando della Regione per l’ampliamento dell’area di sosta di via Vetri Vecchi e per la realizzazione dei nuovi parcheggi in Lungarno Don Minzoni nell’ambito del progetto "Tra natura e cultura". Si lavorerà poi sulla promozione del territorio con eventi culturali di prestigio e di richiamo come "Terre degli Uffizi" "Il Sangiovese Festival" e "My Stufato". Infine, il nuovo piano regolatore non prevede zone destinate alla grande distribuzione.