Botte a bordo: vigilanti sui treni degli studenti

Orari del trasporto pubblico implementati per il ritorno sui banchi e studenti e viaggiatori più sicuri sui treni. Primo giorno di scuola per i nuovi vigilanti nelle tratte Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga. Ad annunciare il nuovo servizo offerto ai quattromila utenti, per la stragrande maggioranza ragazzi che ogni giorno affollano questi convogli, è Lfi. "Oggi ripartono i servizi scolastici, abbiamo armonizzato gli orari dei treni in sinergia con Autolinee Toscane e in collaborazione con le scuole – spiega il presidente Bernardo Mennini – per dare risposte il più possibile efficaci. Oggi entrano in servizio anche i vigilanti sui treni delle tratte Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga. Il corpo vigili giurati sarà in servizio dentro i convogli per garantire maggiore sicurezza dell’utenza e del personale viaggiante". I vigilanti lavoreranno su turni per tutta la durata dell’anno scolastico; il servizio "parte adesso ma sarà calibrato in base alle esigenze. Sarà intensificato negli orari di punta di entrata e uscita dalle scuole, è fornito attraverso Tft. Pensiamo che sia un servizio utile e gradito che permetterà di dare una percezione di sicurezza studenti e famiglie considerando che in queste tratte trasferiamo circa 4mila persone al giorno, 2500 verso Stia e 1500 verso Sinalunga, per lo più ragazzi. Il treno è un mezzo sicuro in tutti i sensi".

Da oggi entra in vigore anche l’orario invernale e scolastico dei servizi autobus di Autolinee Toscane, urbani ed extraurbani. Le variazioni organizzative agli orari di alcune linee, sono state decise in seguito alle richieste e finalizzate al miglioramento del servizio, fa sapere il gestore.

"Come da prassi in questa fase dell’anno, nelle prime settimane di scuola l’azienda monitorerà i livelli di servizio e raccoglierà eventuali osservazioni e richieste per poi valutare con gli enti che compongono il Gruppo tecnico territoriale gli eventuali ritocchi, se necessari" spiega Autolinee. Ad Arezzo oltre ai potenziamenti previsti per alcune linee, ci saranno due novità: la linea U e N2. La U va ad assorbire parte dei servizi finora effettuati con la linea extraurbana Salceta-Palazzo del Pero-Arezzo, con validità feriale e scolastica. Una linea mista: applica in parte una tariffa extraurbana e in parte urbana. Nuova anche la urbana N2 che prevede 11 nuove corse feriali tra Pratantico e l’ospedale. Inoltre, sono previsti potenziamenti per le linee urbane VAS, P, M e L.

Angela Baldi