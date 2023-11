Bosco urbano contro i gas nocivi. Alberi nei quartieri e sulle ciclabili. E la città è sempre più vivibile

San Giovanni è da ieri una città più "verde". 190 alberi assieme a 1192 arbusti sono stati messi a dimora grazie al progetto "San Giovanni più verde - ride to Carbon Neutral 2030" realizzato per merito del bando regionale per l’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano assieme ai percorsi pedonali e ad una pista ciclabile che da via Genova, passando da viale Gramsci e attraversando l’area sportiva, arriva fino alla zona industriale a nord della città. Il comune amministrato da Valentina Vadi, col finanziamento concesso dalla Regione per il bando "Toscana Carbon Neutral", ha infatti ricevuto circa 385 mila euro risultando il secondo importo più alto di tutta la Toscana che ha, come obiettivo principale, quello di aumentare gli spazi verdi all’interno dei vari territori comunali. Il taglio del nastro a questo importante evento si è avuto ieri pomeriggio: "Siamo soddisfatti di aver inaugurato gli interventi contenuti nel progetto "San Giovanni più verde. Ride to Carbon Neutral 2030" - ha dichiarato il primo cittadino - che mette in sinergia il nuovo bosco urbano in Via Fermi e quello in zona Sant’Andrea oltre alla realizzazione di collegamenti ciclabili con l’obiettivo di rendere più sostenibile, sotto un profilo ambientale, la nostra città.

Un intento, questo, che è contenuto nel programma elettorale e sul quale ci siamo impegnati sin dal nostro insediamento. Per un Comune come il nostro, che ha note ristrettezze di bilancio, la possibilità di realizzare progetti innovativi e sostenibili è strettamente legata alla partecipazione a bandi di enti sovraordinati e, in questa direzione, i risultati ottenuti in questi quattro anni sono sotto gli occhi di tutti".

Il progetto, come detto, non riguarda solo una porzione della città ma tutto il territorio comunale. A nord, infatti, sono stati piantati 35 alberi ed arbusti ed è stata realizzata una zona a prato libera con percorsi pedonali interni, nella parte antistante il centro sportivo "Graziano Gioli" parte una ciclabile che, percorrendo varie strade, arriva in centro per finire nella zona più a sud della città, dove è stato effettuato un importante intervento di forestazione lungo l’Arno con 155 alberi e numerosi arbusti oltre a un altro tratto di pista ciclabile che permette l’agevole passaggio dalla zona urbanizzata alla ciclopista dell’Arno, grazie alla quale si arricchisce e si articola il sistema della mobilità ciclabile e sostenibile a San Giovanni Valdarno.