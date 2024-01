Borse di studio. Il bando in scadenza Il 15 gennaio scadrà il bando per le borse di studio "Danilo Camorri". Sono previste 2 borse da 500€ per studenti maturandi e 2 da 2.000€ per studenti universitari iscritti a corsi specialistici informatici. Requisiti e criteri consultabili sul sito del Comune di Cortona.