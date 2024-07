Borgo in bianco. Notte di musica e shopping

SANSEPOLCRO

La serata più attesa dell’estate sta per tornare. Sabato 27 luglio, il centro storico di Sansepolcro si trasformerà in un magico palcoscenico per "Borgo in Bianco", una notte di shopping, musica, spettacoli e tanto divertimento. L’evento, organizzato dall’Associazione Commercianti del Centro Storico e dalle associazioni di categoria in collaborazione con "I Citti del Fare", ha il supporto dell’amministrazione comunale e promette un’esperienza unica per residenti e visitatori. A partire dalle ore 18, le vie e le piazze si animeranno con un ricco programma di intrattenimento, che prevede "Shopping sotto le stelle", con le boutique e i negozi del centro storico che resteranno aperti fino a tarda notte, offrendo l’occasione perfetta per fare acquisti e approfittare di offerte speciali. E poi, musica live e Dj set: Marcin band, artisti locali e dee-jay si esibiranno in vari punti del centro, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. I ritmi e le melodie accompagneranno i presenti lungo tutta la serata. Ed eccoci agli spettacoli di strada itineranti: giocolieri, ballerine e artisti di strada animeranno le vie di Sansepolcro con le loro esibizioni. Un divertimento per grandi e piccini che renderà la serata ancora più speciale. Altro capitolo di rilievo: l’intrattenimento per bambini. Numerose attività e giochi saranno organizzati per i più piccoli, assicurando una serata di divertimento anche per le famiglie. Per rendere la serata ancora più suggestiva, i partecipanti sono invitati a vestirsi di bianco. Anche la cultura sarà protagonista con l’apertura straordinaria del museo civico e della Casa di Piero della Francesca dalle 21 alle 23.